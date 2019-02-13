موعد مباراة الزمالك ونصر حسين داى اليوم الأربعاء 13 / 2 / 2019 و القنوات الناقلة

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جدة - عمرو شويل تقام مساء اليوم مباراة الزمالك ونصر حسين داى الجزائرى، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث يسعى الأبيض لتحقيق أول فوز له فى دور المجموعات.

موعد مباراة الزمالك ونصر حسين داى

تقام مباراة الزمالك ونصر حسين داى فى تمام الساعة التاسعة مساء اليوم، الأربعاء على ستاد برج العرب بالإسكندرية

ملعب مباراة الزمالك و نصر حسين داى

ستقام مباراة الزمالك و نصر حسين داى على ملعب برج العرب بالاسكندرية بحضور 10 آلاف مشجع للمارد الأبيض وفقا للعدد المسموح به من جانب الجهات الأمنية كما سيتواجد عدد من جماهير بطل الجزائر فى المدرجات لمؤازرة الفريق الضيف.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ونصر حسين داى



ستذاع مباراة الزمالك و نصر حسين داى عبر قناة bein sport 1

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تشكيل الزمالك المتوقع أمام نصر حسين داى

قبل مباراة الزمالك ونصر حسين داى كشفت التدريبات الأخيرة للمارد الأبيض استعادة خدمات طارق حامد لاعب وسط الفريق، لقيادة خط الوسط أمام بطل الجزائر بعد غيابه عن مباراة النجوم الأخيرة بمسابقة الدورى المصرى للإيقاف، بالإضافة إلى عودة محمود كهربا، صانع الألعاب، بعدما شارك فى مران الفريق بداية من أول أمس، مع باقى اللاعبين بعد حصوله على إجازة طوال الفترة الأخيرة للاستجمام فى ألمانيا؛ بسب غيابه عن مباراة النجوم للإيقاف.

من المتوقع أن يدفع السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، بتشكيل مكون من: محمود جنش في حراسة المرمي، حمدي النقاز ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وعبد الله جمعة في خط الدفاع، طارق حامد وفرجاني ساسي وأمامهم إبراهيم حسن وأوباما وكهربا في خط الوسط، عمر السعيد في خط الهجوم".

ترتيب الزمالك ونصر حسين داى في المجموعة

قبل مباراة الزمالك ونصر حسين داى الجزائرى يحتل الأبيض المركز الأخير فى المجموعة الرابعة بالكونفدرالية بدون رصيد، فيما يتصدر فريق جورماهيا الكينى الترتيب برصيد 3 نقاط، ويأتي نصر حسين داى بالمركز الثانى بـ 3 نقاط وبفارق هدف واحد عن الفريق الكينى، فيما يحتل بترو أتليتكو الأنجولى المركز الثالث بدون رصيد من النقاط وبفارق الأهداف عن بطل مصر.