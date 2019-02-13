شكرا لقرائتكم إجراءات أمنية مشددة في برج العرب قبل مباراة الزمالك وبطل الجزائر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يشهد محيط استاد برج العرب إجراءات أمنية مشددة قبل مباراة الزمالك ونصر حسين داي الجزائري في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعة الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها في التاسعة مساء اليوم.
وتتواجد قوات الأمن بكثافة في محيط الاستاد وسيتم تفتيش الجماهير قبل دخول المباراة لمنع دخول الشماريخ ويرفض الأمن تواجد غير حاملي التذاكر في محيط الاستاد.
يذكر أن الزمالك خسر مباراته الاولى أمام جورماهيا الكيني برباعية مقابل هدفين في الجولة الماضية.
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