شكرا لقرائتكم خبر عن الذكرى السنوية الرابعة للحكم الراحل محمود عثمان اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل، اليوم الأربعاء، الذكرى السنوية الرابعة لوفاة الحكم الدولى السابق محمود عثمان أحد رموز التحكيم المصرى، حيث كان توفى فجر يوم 13 فبراير 2015. وشغل الحكم الدولى منصب عضو ونائب اللجنة الرئيسية سنوات طويلة ورئيسا للجنة الحكام القاهرة السابق وعضو اللجنة العلاقات العامة للجنة الحكام الرئيسة بالاتحاد المصرى لكرة القدم. محمودعثمان هو والد الحكم الدولى السابق سمير عثمان أحد خبراء التحليل التحكيمى.

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