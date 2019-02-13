شكرا لقرائتكم خبر عن الكاف يرسل للإسماعيلى حيثيات قبول التظلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى النادى الإسماعيلى من الاتحاد الأفريقى "كاف" حيثيات قبول التظلم الذى تقدم به الدراويش للعودة لمنافسات دورى الأبطال الأفريقى.

كان الاتحاد الأفريقى لكرة القدم قد قرر إقصاء الإسماعيلى من دورى أبطال أفريقيا على خلفية إلغاء مباراة الفريق مع الأفريقى التونسى بسبب الشغب الجماهيرى قبل أن يعلن قبول التظلم ويعيد الدراويش لمنافسات البطولة.

خاض الإسماعيلى مباراتين فى دورى أبطال أفريقيا، خسر فيهما أمام مازيمبى فى الكونغو بهدفين مقابل لا شىء، وأمام الأفريقى لإلغاء اللقاء بسبب عدم استكماله.

وجاء الحيثيات كالتالى :

فى 24 يناير 2019 تظلم النادى الإسماعيلى على قرار اللجنة المنظمة لبطولات الأندية، وترخيص الأندية، حيث ذهب تظلم الدراويش بعد 24 ساعة فقط من قرار الاستبعاد.

أرسل الإسماعيلى فى 2 فبراير 2019 حافظة المستندات التى تدعم التظلم الخاص به.

وأوضحت لجنة التظلمات فى الاعتبارات التى أخذت بها فى قرار إعادة الإسماعيلى، مستشهدة بلائحة تنظيم المسابقات الخاصة بالاتحاد الأفريقى: "إذا اضطر الحكم لإيقاف المباراة قبل نهاية وقتها الأصلى بسبب اقتحام الملعب أو العنف ضد الفريق الضيف، يجب اعتبار صاحب الأرض خاسرًا ويجب استبعاده من البطولة، بخلاف العقوبات الأخرى المحتملة وفقًا للائحة".

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وفسرت لجنة التظلمات الخاصة بالاتحاد الأفريقى أنه وفقًا لنص اللائحة لابد من وجود اقتحام للملعب أو عنف ضد الفريق الضيف، ومع العلم بأن الجمهور لم يقتحم الملعب كما أنه لم يكن هناك أى عنف ضد الضيوف وفقًا للتقارير الرسمية ولقطات المباراة ولم يكن هناك أى تقارير تشير لوقوع أى من هذا، فقط اتخذت اللجنة قراراتها.

وبناء على ذلك، أصدرت اللجنة القرارات التالية:

1- قبول التظلم المقدم من النادى الإسماعيلى.

2- القرار الخاص بلجنة مسابقات الأندية ولجنة تراخيص الأندية فى 23 يناير 2019 يعتبر لاغيًا.

3- نادى الإسماعيلى الرياضى يعود للمشاركة فى دورى أبطال أفريقيا موسم 2018-2019.

حيثيات قبول تظلم الاسماعيلى