شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الصبغة والشعر والتاتو اهتمامات مثيرة للاعبى كرة القدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع صافرة الحكم بانتهاء المباراة، يترك لاعبو كرة القدم تعب المستطيل الأخضر، والأتربة والجهد والعرق داخل أرض الملعب، ليتفرغون للاهتمام بمظهره الخارجى، بغض النظر عن نتيجة المباراة.



ابراهيم سعيد

فمثلما يهتم عدد من النجوم بأدائهم داخل الملعب، يهتمون بالنيولوك الذى يخرجون به إلى الجمهور، والمعجبين.



باسم مرسى



عمرو زكى

وقد اعتاد أكثر من لاعب على إظهار الاهتمام الشخصى فى أكثر من مناسبة، أو بدون مناسبة أيضا، وشهدت السنوات الماضية تسجيل عدد من اللاعبين أسماءهم فى قائمة "نيولوك الشعر والصبغة" فمنهم من صبغ شعره، أو صمم قصة غريبة، أو رسم تاتوه غريب، مثل إبراهيم سعيد وباسم مرسى، ومحمد زيدان، وعمرو زكى.



زيدان



محمد صلاح

وفى الأيام القليلة الماضية انضم لهم محمد صلاح لاعب المنتخب والمحترف فى ليفربول، والذى اعتاد على نشر الصور الخاصة به على صفحاته الشخصية بمواقع فيس بوك وتويتر وإنستجرام، ومنها باللحية والشنب وأخرى بدون ذقن، ومرة أخرى بقصة غريبة مع ملابس أغرب.