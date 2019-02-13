شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للزمالك أمام نصر حسين داى بالكونفدرالية الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع دقات التاسعة من مساء اليوم يلتقى فريق الزمالك مع نظيره نصر حسين داى الجزائرى، فى إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتى تقام باستاد برج العرب بالإسكندرية.

وقد استقر الجهاز الفنى لفريق الكرة بالزمالك بقيادة جروس على التشكيل الذى سيخوض به لقاء نصر حسين داى، ومن المتوقع أن يدفع جروس بتشكيل مكون من محمود جنش فى حراسة المرمى، حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى وعبد الله جمعة فى خط الدفاع، طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهم إبراهيم حسن وأوباما وكهربا فى خط الوسط، عمر السعيد فى خط الهجوم.