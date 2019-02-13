شكرا لقرائتكم خبر عن استاد القاهرة يستضيف البطولة الأفريقية للأثقال أبريل المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمود محجوب رئيس اتحاد رفع الأثقال إقامة البطولة الأفريقية التى تعد أحد محطات التأهيل لأولمبياد طوكيو 2020 فى استاد القاهرة شهر أبريل المقبل.

وقال محجوب إنه تم إرسال الدعوات للدول لإرسال التأكيدات على المشاركة، مشيرا إلى أن البطولة محدد لها الفترة من 23 حتى 30 أبريل المقبل.

وأضاف محجوب أن المنتخب يستعد للبطولة فى معسكر بالمركز الأولمبى، مشيرا إلى أنه يسعى إلى خوض معسكر خارجى خلال شهر مارس.