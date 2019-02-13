محافظ كفر الشيخ يشهد انطلاق الدورة المجمعة الأولى لدورى الطائرة جلوس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد إسماعيل عبد الحميد طه محافظ كفر الشيخ، حفل افتتاح الدورة المجمعة الأولى لبطولة الدورى العام للكرة الطائرة جلوس رجال، التى تقام بالصالة المغطاة باستاد كفر الشيخ، وتستمر حتى الجمعة المقبل.
كما حضر الافتتاح أيضا كل من إيهاب حسنين عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى البارالمبى للكرة الطائرة، وعزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة.
وتقام مسابقة الدورى العام والتى ينظمها الاتحاد المصرى البارالمبى للكرة الطائرة برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى، بنظام الذهاب والإياب على دورين كل دور يضم دورتين مجمعتين، وتلعب المباريات بنظام خمسة أشواط، يحصل الفريق الفائز على ثلاث نقاط والمهزوم على نقطة واحدة، ويتم ترتيب الفرق فى نهاية الدورى وفقا للنقاط التراكمية الحاصل عليها كل فريق.
ويشارك فى البطولة 180 لاعب يمثلون 12 ناديا هم الإرادة والتحدى بكفر الشيخ، المستقبل بالإسكندرية، الحرية ببورسعيد، مبارك ببنى سويف، العزيمة بالإسماعيلية، نادى الرباط والأنوار، والسلام ببنها، جمعية الرياضيين بدمياط ونادى المعاقين بالفيوم، الإيمان بسوهاج، مركز شباب زينهم، مركز شباب صقر قريش.
دورى الكرة الطائرة جلوس
محافظ كفر الشيخ فى البطولة
محافظ كفر الشيخ فى بطولة الجورى
المحافظ فى بطولة الطائرة
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