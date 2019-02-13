شكرا لقرائتكم خبر عن محاولات فى الإسماعيلى لإثناء نهاد حجاج عن الاستقالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبذل مجلس إدارة النادى الإسماعيلى جهودا مكثفة لمحاولة إثناء نهاد حجاج المستشار القانونى للنادى عن الاستقالة من منصبه .

وكان نهاد حجاج قد أعلن الاستقالة من منصبه عبر صفحته على فيس بوك بسبب ما وصفه بالتدخل فى صميم عمله لاسيما بعد الانتصار الذى حققه الدراويش بالعودة لدوري أبطال أفريقيا بعد قرار الاقصاء .

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وكلف مجلس الاسماعيلى بعض الوسطاء للتدخل لتقريب وجهات النظر لاسيما فى ظل حاجة النادى لجهود نهاد حجاج فى ملف تخفيف العقوبة المالية المنتظر توقيعها على النادى من الاتحاد الافريقى الكاف .

كان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد قرر إقصاء الإسماعيلي من دوري أبطال إفريقيا على خلفية إلغاء مباراة الفريق مع الإفريقي التونسي بسبب الشغب الجماهيري قبل أن يعلن قبول التظلم ويعيد الدراويش لمنافسات البطولة .

يذكر أن الإسماعيلي خاض مباراتين في دوري أبطال إفريقيا، خسر فيهما أمام مازيمبي في الكونغو بهدفين مقابل لا شيء، وأمام الإفريقي لإلغاء اللقاء بسبب عدم استكماله.