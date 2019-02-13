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إنبى يهدد النجم التونسى باللجوء للفيفا بسبب مستحقات مرعى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

تلقى اتحاد الكرة خطابا من نادى إنبى، يهدد فيه باللجوء للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بسبب عدم الحصول على نسبة 15% من عقد بيع عمرو مرعى.

 

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كان عمرو مرعي قد انتقل من نادي إنبي إلى صفوف النجم التونسي ومنه إلى نادي بيراميدز.

 

وطالب إنبي في شكواه لاتحاد الكرة ارسال النسبة المستحقة من عقد عمرو مرعي أو التهديد بالشكوي للفيفا.

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