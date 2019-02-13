شكرا لقرائتكم خبر عن بعد العودة لدورى الأبطال.. الكاف يعلن موعد مواجهتى الإسماعيلى أمام بطل الجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، يوم 23 فبراير الجارى الموافق موعدا لاقامة مباراة الإسماعيلى أمام شباب قسنطينة الجزائرى فى مصر ، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا. كما تم تحديد يوم 2 مارس القادم موعدا لاقامة لقاء الإياب بين الفريقين بالجولة الرابعة على ملعب شباب قسنطينة بالجزائر. الجدير بالذكر أن الاتحاد الافريقى قد قرر إعادة الإسماعيلى مؤخرا لمنافسات البطولة القارية بعد ثبوت صحة موقفه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بعد العودة لدورى الأبطال.. الكاف يعلن موعد مواجهتى الإسماعيلى أمام بطل الجزائر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.