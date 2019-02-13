شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من الشركة الراعية للكاف يعاين استاد بورسعيد قبل أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد وفد من الشركة الفرنسية صاحبة الحقوق التسويقية لبطولة الأمم الأفريقية فى نسختها الثانية والثلاثين، التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين، استاد النادى المصرى للتأكد من جاهزيته لاستضافة مباريات البطولة، وكان فى استقبال الوفد طارق هاشم عضو مجلس إدارة المصرى والمشرف على ملف تطوير الاستاد وإبراهيم شتا المدير التنفيذى للنادى وعدد من مديرى إدارات النادى.

رافق الوفد الفرنسى خلال جولته عدد من ممثلى شركة بريزنتيشن، الراعى الرسمى للاتحاد المصرى لكرة القدم، حيث عاين الوفد مرافق الاستاد، خاصة المتعلقة بعملية النقل التليفزيونى للمباريات والمركز الإعلامى، وقاعة المؤتمرات الصحفية، وكذا المكان المخصص لمقصورة الصحفيين بالمدرج البحرى للاستاد.