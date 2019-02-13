ترتيب المجموعة الرابعة في "أبطال إفريقيا" بعد خسارة الأهلي وفوز شبيبة الساورة

كتب: ضياء السقا

حقق سيمبا التنزاني، فوزا هاما على ضيفه الأهلي، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما عصر الثلاثاء، في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وأحرز كاجيري الهدف الوحيد لسيمبا في مرمى الأهلي في الدقيقة 65.

وعلى الجانب الأخر، حقق شبيبة الساورة الجزائري فوزا قاتلا على ضيفه فيتا كلوب الكونغولي، بهدف دون رد، في إطار نفس الجولة.

جاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 79 عن طريق لاعب الوسط زيري حمار بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

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وبذلك يصبح ترتيب المجموعة الرابعة كالتالي:

1- الأهلي 7 نقاط

2- سيمبا التنزاني 6 نقاط

3- الشبيبة 5 نقاط

4- فيتا كلوب 4 نقاط