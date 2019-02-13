تقرير.. قبل مهمته الأولى.. دياز أمام 5 اختبارات مع بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

يخوض الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني الجديد لفريق بيراميدز مهمته الأولى منذ توليه منصبه الجديد عندما يواجه فريق سموحة في مباراة ستقام غدًا الخميس ضمن حسابات الأسبوع الـ22 من مسابقة الدوري.

دياز صاحب الـ59 عامًا يعتبر من أغلى المدربين الأجانب في تاريخ مصر بحسب ما أعلنه تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز، بعدما أكد عبر صفحته الشخصية "فيسبوك" أن الأرجنتيني ومساعديه سيحصلوا على راتب يتجاوز 7 ملايين دولار.

لكن وقبل مباراة الخميس أمام سموحة سيكون أمام المدير الفني للأرجنتيني العديد من التحديات من أجل استكمال مشواره مع بيراميدز:

- البداية الأولى

في بداية الموسم بدأ فريق بيراميدز مشواره مع المدرب البرازيلي ألبيرتو فالنتيم ونجح الأخير في تحقيق بداية مثالية من خلال الفوز على إنبي، وبعد رحيل فالنتيم وتولي الأرجنتيني ريكاردو لافولي نجح الأخير في مباراته الأولى بالفوز على الداخلية (3-1).

رحل لافولبي وتولى حسام حسن القيادة الفنية لبيراميدز واستطاع العميد أن يكتب بداية مثالية من خلال الفوز على الاتحاد السكندري (3-0) ضمن حسابات الأسبوع الثاني عشر.

وفي الجولة الماضية ورغم تولي أحمد حسن القيادة الفنية لبيراميدز بشكل مؤقت عقب رحيل حسام حسن إلا أنه نجح أيضًا في تحقيق الفوز على حساب الداخلية بهدف دون رد.

- البحث عن الكرة الجميلة

بعد تعادل بيراميدز أمام الزمالك بثلاثة أهداف لكل جانب في مباراة مؤجلة من الأسبوع التاسع خرج آل الشيخ ليهاجم حسام حسن وجهازه الفني.

آل الشيخ قال في تصريحات عبر شاشة "أون سبورت" :"رأيت حماس بلا تكتيك في الملعب، سأناقش حسام حسن، لأنني لم أر جمل خططية بل رأيت أخطاء فنية".

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وأضاف تركي آل الشيخ:"هل نخترع كرة قدم؟ لماذا لم يشرك لاعبين بملايين الدولارات منذ البداية، هذا الفريق لو تم توظيفه بشكل أفضل لن يستطيع أحد إيقافه".

التعادل مع الزمالك كتب النهاية لحسام حسن وجهازه ليعلن آل الشيخ بعد تصريحاته بساعات رحيل العميد.

- المنافسة على الألقاب

بعد تجربة ثلاثة مدربين مع بيراميدز والتعاقد مع دياز أصبح الأخير على عاتقه مهمة تكوين فريق ينافس على الألقاب سواء الدوري أو الكأس نظرًا للتدعميات التي أبرمتها إدارة النادي سواء في سوق الانتقالات الصيفية أو الشتوية.

آل الشيخ أعلن في تصريحات عبر شاشة "أون سبورت" عن صعوبة المنافسة على الدوري هذا الموسم نظرًا للابتعاد عن متصدر المسابقة الزمالك بـ12 نقطة إلا أنه يأمل في تحقيق نتائج مميزة في الدوري وهذا ما سيجعل دياز ينافس على التواجد بين ثلاثي المقدمة بجانب المنافسة على كأس مصر والذي شهد وصول الفريق لدور الـ16 حيث سيواجه الأهلي.

- إعادة كينو

خلال تولي حسام حسن القيادة الفنية لبيراميدز، والنجم البرازيلي كينو عانى بشدة بتراجع مستواه رقميًا.

صاحب الـ29 عامًا شارك في 10 مباريات واستبعد في مباراة مع "العميد" ليسجل هدفين ويصنع مثلهما فقط وهذا ما يدل على تراجع مستواه مقارنة بأرقامه في بداية الموسم بعدما سجل خمسة أهداف وصنع هدفين خلال تسع مباريات في الدوري بجانب تسجيله هدفين في مباراة طنطا بدور الـ32 من كأس مصر.

- خصم عنيد

رغم تحقيق فريق سموحة أربعة انتصارات فقط في مسابقة الدوري إلا أن الفريق السكندري خرج متعادلاً في 13 مناسبة مقابل أربع هزائم فقط وهذا ما سيجعل بيراميدز في اختبار صعب.

سموحة والذي يقوده عادل عبد الرحمن حاليًا كان قريبًا من تحقيق الفوز في مباراة الدور الأول بعدما انتهى اللقاء بالتعادل (1-1) حيث شهدت المباراة إهدار محمود سيد ركلة جزاء لسموحة.