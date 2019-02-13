تقرير.. منافس الزمالك بالكونفدرالية.. تراجع محلي.. فشل خارجي.. ومهاجم ينافس على الهداف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

في تمام التاسعة مساء اليوم الأربعاء يستضيف ملعب برج العرب مباراة الزمالك مع نظيره نصر حسين داي الجزائري في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية.

ويتواجد الزمالك في المجموعة الرابعة رفقة كل من نصر حسين داي الجزائري، وجور ماهيا الكيني، بجانب بترو أتليتكو الأنجولي.

وكان الزمالك قد افتتح مشواره في البطولة بالخسارة أمام جورماهيا الكيني بنتيجة 4-2 قبل مواجهة الفريق الجزائري صاحب الـ3 نقاط حيث فاز على بترو أتليتكو في الجولة الأولى بهدفين لهدف.

كيف تأهل نصر حسين داي إلى دور المجموعات بالكونفدرالية؟

نصر حسين داي - منافس الزمالك في مباراة اليوم - استهل مشواره في بطولة كأس الكونفدرالية بالفوز على ديابل نوار الكونجولي بنتيجة 3-1 (ذهاب وإياب) في الدور التمهيدي للبطولة، ليتأهل إلى دور الـ32 الأول ويلتقي مع جرين إيجلز الزامبي ويتفوق عليه بنتيجة 2-1.

في دور الـ32 الثاني التقى نصر حسين داي مع أهلي بني غازي الليبي خسر في مباراة الذهاب بهدف دون ردثم تفوق في لقاء العودة بنتيجة 3-1 ليتأهل إلى دور المجموعات من منافسات البطولة.

في أول مواجهة أمام بترو اتليتكو تفوق الفريق الجزائري بثنائية مقابل هدف، ليحتل المركز الثاني في جدول المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط خلف جور ماهيا الكيني.

وأكد الجزائري مزيان إيجيل، المدير الفني لنصر حسين داي، في تصريحات سابقة أن لقاء الزمالك ليس سهلًا، لافتًا إلى أن فوزه في المباراة الأولى أمام بترو أتليتكو منح نصر حسين داي أريحية قبل مباراة الجولة الثانية.

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كيف يلعب الفريق الجزائري خارج ملعبه؟

بالنظر إلى مواجهات حسين داي خارج ملعبه في البطولة المقامة حاليًا نجد أنه لم ينجح في تحقيق أي فوز خارج ملعبه، حيث شهدت المباريات التي خرج فيها لمواجهة منافسيه التعادل في مواجهتين (ديابل نوار 1-1، جرين إيجلز 0-0)، وتلقى خسارة وحيدة أمام أهلي بني غازي، كما لم تستقبل شباكه أكثر من هدف ما يعني أن خط دفاعه قوي إلى حد كبير.

وضع الفريق في جدول الدوري المحلي

يبدو أن الأمور في جدول الرابطة المحترفة الجزائرية الأولى (موبيليس) ليست على أفضل ما يرام بالنسبة لنصر حسين داي، فالفريق يحتل حاليًا المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري المحلي برصيد 27 نقطة.

منافس الزمالك خاض 20 جولة في بطولة الدوري حتى الآن، حقق الفوز في 7 مباريات وخسر في مثلهم وتعادل في 6 آخرين.

آخر مباراة شارك فيها الفريق الجزائري قبل مواجهة الزمالك مساء اليوم كانت امام شبيبة الساورة وفاز الأخير بهدف دون رد، ليواصل نصر حسين تأرجحه في البطولة المحلية.

أبرز لاعبي الفريق

أحمد قاسمي هو أبرز لاعبي الفريق الجزائري حيث يتنافس على لقب هداف البطولة وعلى الرغم من كبر سنه (34 عامًا) إلا انه سجل 5 أهداف بقميص فريقه حتى الآن ليتساوى مع كل من خاما بيليات (كايزر تشيفز)، فلاديمير فا (بترو أتليتكو)، وجونيور نجونجانج ( نيو ستار دي دوالا)، بينما يتصدر القائمة اللاعب جودوين أجوادا لاعب إينوجو رينجرز برصيد 6 أهداف.