كوستا يعود إلى أتلتيكو مدريد بعد تعافيه من الإصابة

عاد المهاجم دييغو كوستا لتدريبات أتلتيكو مدريد، يوم الثلاثاء، للمرة الأولى منذ نوفمبر الماضي، وذلك بسبب الإصابة التي عانى منها اللاعب طيلة الفترة الماضية.
وعانى كوستا “30 عاما” من إصابة في القدم مؤخرا وغاب عن أتلتيكو لأكثر من شهرين، وسافر كوستا إلى البرازيل للخضوع لعملية جراحية بسبب الإصابة التي تعرض لها في نوفمبر الماضي.
وسجل كوستا أربعة أهداف فقط العام الماضي في الدوري الإسباني، ووفقا لصحيفة “ماركا” الإسبانية ، فإن كوستا قد يشارك في مباراة أتلتيكو أمام يوفنتوس الإيطالي هذا الشهر في دوري أبطال أوروبا.
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