توخيل: صيحات استهجان أولد ترافورد ساعدت دي ماريا!

قال مدرب باريس سان جيرمان، توماس توخيل، إن لاعبه آنخيل دي ماريا تلقى دفعة من صيحات استهجان مشجعي فريقه السابق مانشستر يونايتد، خلال مواجهة الفريقين في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وكان دي ماريا صاحب أغلى صفقة انتقال إلى يونايتد في 2014، عندما انضم إليه مقابل 59.7 مليون جنيه إسترليني (77.04 مليون دولار)، لكنه ظهر في موسمه الأول بشكل متوسط تحت قيادة المدرب لويس فان غال، قبل أن ينتقل إلى باريس سان جيرمان بعد عام واحد.

وتعرض دي ماريا (30 عاماً) لصيحات الاستهجان في أولد ترافورد أمس الثلاثاء، وألقى أحد المشجعين زجاجة جعة نحوه، لكن اللاعب الأرجنتيني كان صاحب الابتسامة الأخيرة وصنع هدفي فوز سان جيرمان 2-0.

وقال توخيل للصحافيين: “قضى فترة صعبة في الشوط الأول.. إنه لاعب يجب التنافس بشدة وإذا هاجمته فإنه لا يصبح أضعف، كنت أعتقد أنه يملك علاقة جيدة بالمشجعين.. كان متوتراً قليلاً وكان في حاجة إلى التحلي بهدوء أكبر في الشوط الأول.. في النهاية أدى بشكل رائع”.