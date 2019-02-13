"كاف" يعلن موعد مباراة الإسماعيلى وشباب قسنطينة الجزائري بدوري الأبطال

أعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، موعد مباراة الإسماعيلى وشباب قسنطينة الجزائري بدوري الأبطال، بعدما تم رفع الايقاف عن الدروايش واعادته للبطولة مجددا.
وحدد كاف يوم 23 فبراير الجارى موعدا لاقامة مباراة الإسماعيلى أمام شباب قسنطينة الجزائرى فى مصر ، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعاتببطولة دورى أبطال إفريقيا.
كما تم تحديد يوم 2 مارس القادم موعدا لاقامة لقاء الإياب بين الفريقين بالجولة الرابعة على ملعب شباب قسنطينة بالجزائر.
ويلتقى الدراويش فى الجولتين الثالثة والرابعة مع شباب قسنطينة فى الجزائر والإسماعيلية، ثم يستضيف مازيمبى
خاض مباراتين في دوري أبطال إفريقيا، خسر فيهما أمام مازيمبي في الكونغو بهدفين مقابل لا شيء، وأمام الإفريقي لإلغاء اللقاء بسبب عدم استكماله، ويحتل الإسماعيلى فى المركز الأخير بدون نقاط بعد أن خاض جولتين .
الجدير بالذكر أن الاتحاد الافريقى قد قرر إعادة الإسماعيلى مؤخرا لمنافسات البطولة القارية بعد ثبوت صحة موقفه.
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