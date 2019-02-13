طولان يجتمع بلاعبي الاتحاد قبل أول مران في جدة

الرياض- أميرة فتحى يجتمع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى مع حلمى طولان المدير الفنى وجهازه المعاون فى حضور وليد صلاح الدين مدير الكرة وذلك فى محاضرة لمدة ساعتين، للوقوف على أهم نقاط قوة فريق الهلال السعودي فى الفترة الأخيرة والتى كان آخرها لقاءه أمس أمام فريق القادسية. نقاط قوة فريق الهلال السعودي فى الفترة الأخيرة والتى كان آخرها لقاءه أمس أمام فريق القادسية. وسادت حالة من الهدوء والاستقرار البدنى والنفسي بين اللاعبين، بعد ما أخذوا قسطًا من النوم والراحة عقب مشقة السفر والعمرة والتمرين. فى سياق متصل يعقد الجهاز الفنى مؤتمرًا صحفيًّا فى وجود حلمى طولان المدير الفنى ووليد صلاح مدير الكرة وذلك فى الخامسة مساء بتوقيت السعودية بمقر إقامة البعثة بالرياض.

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