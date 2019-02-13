إنبي يشكو النجم الساحلي لاتحاد الكرة

كتب - كريم عبد المحسن: علمت "الوفد"، ان اتحاد الكرة تلقى خطابا من انبي يشكو فيه النجم الساحلي بعدم ارسال مستحقات تخص انتقال عمرو مرعي لاعب الفريق السابق من النجم الساحلي الى بيراميدز. مرعي لاعب الفريق السابق من النجم الساحلي الى بيراميدز. اكد انبي في خطابه انه يحق له الحصول على 15% من نسبة بيع النجم للاعب الى بيراميدز، وهدد باللجوء للاتحاد الدولي لكرة القدم " الفيفا " للحصول على المبلغ.

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