الإسماعيلي يُقيد إبراهيم عبدالخالق ومحمود رضا بالقائمة الأفريقية

كتب - نورهان فضل: قرر الجهاز الفنى للنادي الإسماعيلي بقيادة البلجيكى سيدومير، على قيد الثنائى إبراهيم عبدالخالق ومحمود رضا بالقائمة الأفريقية للدراويش، لحاجة لجهودهم. وجاء ذلك بعد صدور قرار برفع الإيقاف عن الإسماعيلى وعودته لمنافسات دورى أبطال أفريقيا، حيث تضم قائمة الدراويش 28 لاعبًا فقط ويحق للفريق إضافة لاعبين لاستكمال القائمة. 28 لاعبًا فقط ويحق للفريق إضافة لاعبين لاستكمال القائمة. وسجل الإسماعيلى الرباعى أسامة إبراهيم وشيلونجو ومارشال ومحمود دونجا فى القائمة الأفريقية للدراويش قبل قرار الاستبعاد فى 23 يناير Advertisements الماضى، واستبعاد التنزانى يحيى زايد من القيد الأفريقى فى ظل الوفرة العديدة فى مركزه. ويلتقى الدراويش فى الجولتين الثالثة والرابعة مع شباب قسنطينة فى الجزائر والإسماعيلية، ثم يستضيف مازيمبى الكونغولى ويختتم مبارياته فى دور المجموعات بمواجهة الأفريقى فى تونس. ويحتل الإسماعيلى فى المركز الأخير بدون نقاط بعد أن خاض جولتين.

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