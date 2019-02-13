كتب - نورهان فضل: قدم نهاد حجاج المستشار القانونى للنادى الاسماعيلى إستقالته من منصبه بداعى التدخل فى عمله . وكتب حجاج عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك : "بضمير مرتاح ؛؛ وبعد ان اديت مهام عملى بالنادي الاسماعيلى علي اكمل وجه وبكل اخلاص وتفاني ، وكان اخرها امس الثلاثاء بارسال مذكرة للجنة الانضباط بالاتحاد الافريقي لتخفيف العقوبات المالية بعد القرار التاريخي بعودة نادي الاسماعيلي لبطولة دورى الأبطال " وتفاني ، وكان اخرها امس الثلاثاء بارسال مذكرة للجنة الانضباط بالاتحاد الافريقي لتخفيف العقوبات المالية بعد القرار التاريخي بعودة نادي الاسماعيلي لبطولة دورى الأبطال " وواصل : " وفي ظل الأجواء الغير الصحية داخل اروقة النادي الاسماعيلي وتدخل الغير في صميم عملي ، فأنني أتقدم بالاعتذار عن عدم الاستمرار كمستشار قانونى للنادي" كان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد قرر إقصاء الإسماعيلي من دوري أبطال إفريقيا على خلفية إلغاء مباراة الفريق مع الإفريقي التونسي بسبب الشغب الجماهيري قبل أن يعلن قبول التظلم ويعيد الدراويش لمنافسات البطولة .

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد حكم كاف التاريخي للصالح الإسماعيلي.. نهاد حجاج يعتذر عن عدم الاستمرار مع الدورايش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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