رسميًا.. مصر تستضيف البطولة العربية لرجال الجولف 2020 وسحب نسخة 2019 من قطر

كتب - عبدالرحمن أبوهاشم

أسند الاتحاد العربى للجولف برئاسة الشيخ فاهم القاسمى تنظيم البطولة العربية للجولف لمنتخبات الرجال نسخة 2019 إلى المغرب.

وجاء هذا الإسناد خلال الاجتماع الأخير، والذى أقر سحب تنظيمها رسميًّا من الدولة المجاورة قطر التى كان مقررًّا لها استضافة

البطولة هذا العام.

كما أسند الاتحاد العربى خلال الاجتماع ذاته إلى مصر تنظيم واستضافة الأشقاء العرب فى نسخة البطولة للعام المقبل 2020 حيث تقام تلك البطولة سنويًّا.

وجاء الإسناد إلى مصر بالإجماع التام بعدما تقدم نائب رئيس اتحاد الجولف المصرى وعضو المكتب التنفيذى بالاتحاد العربى تيمور أبو الخير بالعرض المصرى بالاستعداد التام لتنظيم واستضافة أى حدث للاتحاد العربى للجولف فى أى وقت نظرًا لما تمتلكه مصر من كافة مقومات النجاح فى هذا الاتجاه من ملاعب عالمية وفنادق على أعلى مستوى.