بالصور.. وزير الرياضة ووزير الزراعة يقومان بجولة تفقدية باستاد القاهرة الدولي

كتب - عادل يوسف وعبدالرحمن أبوهاشم

استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة صباح اليوم الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة باستاد القاهرة الدولي.

قاما الوزيران بجولة تفقدية في استاد القاهرة الدولي استعرض صبحي خلالها عملية التطوير التي تجري في استاد القاهرة بالإضافة إلي بوابات الدخول والخروج وكيفية التسهيل علي الجماهير في المباريات القادمة.

أوضح صبحي أن التطوير في استاد القاهرة يجري في كافة أرجاءه لرفع كفاءة

الاستاد لاستقبال بطولة الأمم الأفريقية، مؤكدا أن استاد القاهرة الدولي هوة واجهة مصر التي تفخر بها، ثم قام الوزير بشرح عمليات الإحلال والتجديد التي تتم في المدرجات وغرف خلع الملابس بالإضافة إلي المركز الإعلامي الخاص بالصحفيين وتجهيزه وإعداده لتسهيل عمل السادة الإعلاميين.ثم توجها لتفقد أرضية الملعب، أوضح الوزيرانه تم استيراد نجيلة جديدة ذات مواصفات عالية والتي ستكون علي غرار الملاعب الأوروبية وسيكون هناك خبراء أجانب لمتابعة التطورات في زراعتها وتجهيزها للمباريات.اكد أبو ستيت ان وزارة الزراعة تنسق مع وزارة الشباب والرياضة في عملية زراعة النجيلة وتجهيزها مؤكدا أن الوزارة ستقوم بإيفاد لجنة من الخبراء بالوزارة للتنسيق مع الخبراء الأجانب لتسهيل أعمالهم وأن الوزارة علي استعداد تام لتقديم كل الدعم من أجل العمل علي نجاح البطولة وخروجها بالمظهر اللائق لاسم ومكانة مصر الدولية والعالمية.

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