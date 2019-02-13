مصيلحي غاضب من قرارت لجنة المسابقات وطولان يطلب تعديل موعد مواجهة الإسماعيلي

الرياض- أميرة فتحى

أعرب محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى عن غضبه الشديد من قرار لجنة المسابقات بشأن وجود بعض التعديلات على موعد مباريات فريقه بالدوري وكأس مصر والتى كان من نصيب الأتحاد صدمة تحديد موعد مباراة الفريق الأخضر أمام الإسماعيلي بربع نهائي كأس مصر في 21 فبرايرالجاري، لتعارض موعدها مع استعدادات الفريق للقاء الهلال السعودي بإياب ربع نهائي كأس زايد للأندية أبطال العرب.

وأبدى مصيلحى دهشته من قرار لجنة المسابقات خاصة وأنه قد تقدم بطلب بصفته رئيس النادى للاتحاد المصري لكرة القدم بتعديل موعد لقاء الاتحاد السكندرى أمام حرس الحدود بالدوري الممتاز وتم تأجيله بالفعل إلى مارس المقبل حتى يتسنى للفريق الاستعداد لمباراة العودة أمام الهلال السعودى فى بطولة زايد العربية يوم ٢٥ فبراير الجارى خاصة

وان بعثة الاتحاد تعود الى ارض الوطن من الرياض يوم ١٧ فبراير

ومن جانبه ناشد الكابتن حلمى طولان المدير الفنى لنادى الاتحاد الحاج عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة بالتراجع عن قرار تحديد موعد مباراة الكأس أمام الإسماعيلى والذى تم تحديده فجأة والفريق فى مهمة صعبة بالرياض استعدادا لمواجهة فريق الهلال السعودى.

وطالب طولان بالوقوف مع الاتحاد السكندرى خاصة وأنه الفريق الوحيد الذى يمثل مصر فى بطولة زايد العربية بعد خروج باقى الأندية المصرية المشاركة.