رياضة | إحصائيات الزمالك.. طارق حامد أفضل اللاعبين و"كهربا" الأكثر فاعلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إحصائيات الزمالك.. طارق حامد أفضل اللاعبين و"كهربا" الأكثر فاعلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم الفريق الكروي بالنادي الزمالك موسمًا استثنائيًا تحت قيادة السويسري كريستيان جروس على مستوى الأداء والنتائج في مختلف البطولات المحلية والقارية، حيث يتصدر الفارس الأبيض ترتيب الدوري الممتاز برصيد 48 نقطة، بينما وصل الفريق لدور الثمانية بكأس مصر، وتأهل لدور المجموعات بالكونفيدرالية، ورغم تعثره بالجولة الأولي لكنه لا يزال واحد من أبرز المرشحين للتتويج باللقب.

ونشرت شركة تحليل الأداء الرياضي "instat scout"، تقريرا عما قدمه لاعبو الزمالك منذ بداية الموسم الحالي، على مستوى جميع البطولات التي يشارك فيها، سواء بطولتي الدوري والكأس ، وكذلك كأس زايد التي ودعها الفريق من دور الـ16 ، وأيضا بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وجاءت أرقام لاعبي الزمالك في مختلف البطولات بالموسم الحالي كالتالي:

- الهدافون

يتصدر ترتيب هدافي الأبيض بالموسم الحالي، محمود علاء وسجل 13 هدفًا، يليه محمود كهربا بـ10 أهداف، وفي المركز الثالث يوسف أوباما 8 أهداف، ثم كاسونجو، 8 أهداف، وحل خامسًا التونسي فرجاني ساسي بـ7 أهداف.

- صانعو الأهداف

يعتبر محمود كهربا أكثر لاعبي الزمالك صناعة الأهداف هذا الموسم بـ12 هدفًا، يليه التونسي فرجاني ساسي بـ 6 أهداف، ويوسف أوباما 6 أهداف، وحل رابعًا حمدي النقاط بـ5 أهداف، ثم إبراهيم حسن 4 أهداف.

- الأكثر خلقًا للفرص

محمود عبد المنعم كهربا أكثر اللاعبين صناعة للفرص بـ44 فرصة، يليه يوسف أوباما بـ30 فرصة، وفي المركز الثالث إبراهيم حسن بـ30 فرصة، ثم كاسونجو بـ20 فرصة وأخيرًا فرجاني ساسي بـ18 فرصة

- الأكثر محاولات على المرمى

يعتبر محمود كهربا أكثر لاعبي الزمالك محاولات علي المرمي بـ 34 محاولة، يليه كاسونجو 28 محاولة، وفي المركز الثالث يوسف أوباما بـ 21 محاولة، ثم إبراهيم حسن بـ18 محاولة، وفرجاني ساسي 17 محاولة.

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- الأكثر تمريرًا

طارق حامد أكثر اللاعبين تمريرًا للكرة بـ 1811 تمريرة، يليه فرجاني ساسي بـ 1499 تمريرة ، ثم محمود علاء بـ 1425 تمريرة، ويليه يوسف أوباما 1008 تمريرة، وفي المركز الخامس إبراهيم حسن بـ832 تمريرة.

- الأفضل في دقة التمرير

طارق حامد ومحمود علاء الأفضل في دقة التمرير بـ 89%، ثم فرجاني ساسي بـ85 %

- الأكثر مراوغات صحيحة

محمود كهربا أكثر اللاعبين تنفيذًا للمرواغات الصحيحة بـ 99 مراوغة، يليه يوسف أوباما بـ61 مراوغة، وفرجاني ساسي بـ 44 مراوغة، وإبراهيم حسن بـ 33 مراوغة ، ثم حازم إمام بـ 32 مراوغة.

- الأكثر إرسالًا للعرضيات الصحيحة

الظهير التونسي حمدي النقاز الأكثر ارسالًا للعرضيات الصحيحة بـ 26 عرضية، ثم كهربا بـ 20 عرضية، وبهاء مجدي بـ 12 عرضية، ويليه إبراهيم حسن بـ 11 عرضية، ثم حازم إمام بـ10 عرضيات.

- أفضل 5 لاعبين من ناحية تقييم الأداء

يعد طارق حامد لاعب وسط الفريق الأفضل من ناحية الأداء بـ 250 درجة، يليه محمود كهربا بـ248 درجة، ويأتي فرجاني ساسي في المركز الثالث بـ246 درجة، ثم محمود جنش حارس مرمي الفريق بـ239 درجة، والخامس يوسف أوباما بـ230 درجة.