رياضة | تحديد موعد مباراة الإسماعيلي وقسنطينة في دوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحديد موعد مباراة الإسماعيلي وقسنطينة في دوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حدد الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" يوم 23 فبراير الجارى موعدَا لإقامة مباراة الإسماعيلى أمام شباب قسنطينة الجزائرى فى مصر ، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا.

كما تم تحديد يوم 2 مارس المقبل موعدَا لاقامة لقاء الإياب بين الفريقين بالجولة الرابعة على ملعب شباب قسنطينة بالجزائر.

الجدير بالذكر أن الاتحاد الافريقى قد قرر إعادة الإسماعيلى مؤخرا لمنافسات البطولة القارية بعد ثبوت صحة موقفه.

أرسل الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" إلى النادي الإسماعيلىي قرار لجنة الاستئناف بقبول تظلم النادي وإعادته إلى دوري أبطال إفريقيا.

وأكدت لجنة الاستئناف فى قرارها أن لجنة الأندية استندت إلى تقرير الحكم فقط وأن المباراة تم إلغائها لأسباب قهرية كما فى نصوص المادة الثالثة وهى اقتحام الملعب من قبل الجماهير والاعتداء على جهاز ولاعبي الفريق الضيف وهو ما لم يحدث لذلك اصدرت اللجنة قرارها بعودة النادى الإسماعيلي لدوري أبطال إفريقيا.

5 مبررات لسقوط الأهلي أمام سيمبا التنزاني

قال ‎مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن فرصة الفريق في التأهل إلى دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا ما تزال كبيرة، رغم الخسارة أمام سيمبا التنزاني.

‎وخسر الأهلي أمام سيمبا بهدف دون مقابل، في المباراة التي أقيمت بينهما، الثلاثاء، على الملعب الوطني، بالعاصمة التنزانية، دار السلام، وذلك في إطار الجولة الرابعة بدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

‎وأوضح مارتن لاسارتي أن الأهلي قدم مباراة جيدة أمام سيمبا، ولكن التوفيق لم يكن حليفه وهذه هي كرة القدم التي يوجد بها جميع الاحتمالات، وعلى الفريق أن يلعب على الفوز في جميع مبارياته المقبلة، وهو ما سنعمل من أجله في الفترة القادمة.

‎وأشار لاسارتي إلى أن هدف الأهلي واضح في المرحلة المقبلة بتخطي مرحلة دور المجموعات، كخطوة نحو الفوز اللقب.

مبررات مارتن لاسارتي

‎وأضاف لاسارتي أن المباراة شهدت إهدارًا كبيرًا للوقت من جانب لاعبي سيبما الذين تعمدوا السقوط أكثر من ١٥ مرة في الملعب، وهذا لا يتفق مع اللعب النظيف "فير بلاي" ولكن المباراة انتهت والأهلي اعتاد على النظر إلى الأمام، ولا بد من التركيز فيما هو قادم.

‎وشدد لاسارتي على أن عامل الجو كان له تأثير بسبب ارتفاع الرطوبة، خاصة في الشوط الثاني مما تسبب في حالة من الإجهاد الكبير على اللاعبين.

‎وأكد المدير الفني للأهلي أنه لعب بثلاثة لاعبين في وسط الملعب من بداية المباراة، للحفاظ على مجهود اللاعبين بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

الأهلي والزمالك وبيراميدز يشعلون المنافسة على لقب الدوري المصري

واشتعلت المنافسة بين الأهلي والزمالك وبيراميدز في جدول ترتيب الدوري المصري في ظل رغبة كل فريق في الظفر باللقب هذا الموسم.

ويتصدر نادي الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 48 نقطة بفارق 6 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني بـ42 نقطة.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في الدوري المصري برصيد 42 نقطة ثم الأهلي في المركز الثالث برصيد 39 نقطة بفارق 8 نقاط عن الإنتاج الحربي صاحب المركز الرابع برصيد 31 نقطة.

جدول ترتيب الدوري المصري

1- الزمالك 48 نقطة

2- بيراميدز 42 نقطة

3- الأهلي 39 نقطة

4- الإنتاج الحربي 31 نقطة

5- مصر المقاصة 31 نقطة

6- المقاولن العرب 28 نقطة

7- المصري البورسعيدي 26 نقطة

8- طلائع الجيش 25 نقطة

9- سموحة 25 نقطة

10- الإسماعيلي 24 نقطة

11- حرس الحدود 24 نقطة

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12- الاتحاد السكندري 24 نقطة

13- الجونة 22 نقطة

14- الداخلية 21 نقطة

15- إنبي 21 نقطة

16- النجوم 21 نقطة

17- وادي دجلة 20 نقطة

18- بتروجت 18 نقطة

أغلى 5 مدربين في الدوري المصري

ارتفعت أسعار المدربين في الدوري المصري 2018 – 2019 بشكل كبير ويتصدر الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني لبيراميدز قائمة أغلى المدربين هذا الموسم.

أغلى المدربين في الدوري المصري

1- الأرجنتيني رامون دياز مدرب بيراميدز ومعاونوه يحصلون على 200 ألف دولار شهرياً ما يعادل 3 ملايين و600 الف جنيه.

2- السويسري كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك ومعاونوه يحصلون على 180 ألف دولار شهريًا أى ما يعادل 3 ملايين و200 ألف جنيه.

3- الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي ومعاوناه يحصلون على 125 ألف دولار شهريًا ما يعادل مليونين و250 ألف جنيه.

4- البلجيكى سيدومير يانيفسكي المدير الفني للإسماعيلي ومعاونوه يحصلون على 45 ألف دولار شهرياً ما يعادل 800 ألف جنيه.

5- اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لوادى دجلة يحصل على 25 ألف دولار شهريًا أي ما يعادل 450 ألف جنيه.

إجمالي صفقات الأهلي في يناير

أنفق النادي الأهلي ما يقارب من 214 مليون جنيه لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير.

وضم الأهلي حسين الشحات من العين الإماراتي مقابل 5 ملايين دولار بالإضافة إلى ما تنازل عنه اللاعب لناديه السابق من أجل العودة إلى مصر وارتداء الفانلة الحمراء.

وتعاقد الأهلي مع حمدي فتحي من إنبي مقابل 30 مليون جنيه وياسر إبراهيم من سموحة بـ30 مليون جنيه ومحمد محمود من وادي دجلة بـ20 مليون جنيه ومحمود وحيد من المقاصة بـ15 مليون جنيه ورمضان صبحي من هيديرسفيلد الإنجليزي بـ18 مليون جنيه وجيرالدو دا كوستا من أول أغسطس الأنجولي بـ3 ملايين جنيه ونصف وإسماعيل الليثي من الاتصالات بمليوني جنيه.

صفقات الأهلي في يناير

حسين الشحات بـ90 مليون جنيه

حمدي فتحي بـ30 مليون جنيه

ياسر إبراهيم بـ30 مليون جنيه

محمد محمود بـ20 مليون جنيه

محمود وحيد من المقاصة بـ15 مليون جنيه

رمضان صبحي بـ18 مليون جنيه

جيرالدو دا كوستا بـ3 ملايين جنيه ونصف

إسماعيل الليثي بمليوني جنيه