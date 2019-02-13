رياضة | قبل مواجهة نصر حسين داي.. الزمالك يهزم أندية الجزائر 3-2

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل مواجهة نصر حسين داي.. الزمالك يهزم أندية الجزائر 3-2 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف فريق الزمالك، نظيره نصر حسين داي الجزائري، في تمام التاسعة مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

الزمالك تلقي هزيمة ثقيلة في الجولة الأولي لدور المجموعات بالكونفيدرالية أمام فريق جور ماهيا الكيني بنتيجة 4-2 ويتذيل ترتيب المجموعة، بينما حقق نصر حسين داي انتصارًا ثمينًا على فريق بترو أتليتكو 2-1، ويحتل المركز الثاني بـ3 نقاط، خلف جور ماهيا المتصدر بفارق الأهداف.

الزمالك لم يتقابل مع نصر حسين داي الجزائري طوال تاريخ مشاركاتهما بالبطولات الإفريقية، بينما التقي الزمالك مع الأندية الجزائرية في 8 مباريات، واجه خلالها 4 أندية(مولودية وهران – مولودية بجاية – شبيبة القبائل – اتحاد العاصمة)، فاز الفارس الأبيض في 3 مباريات، وتعادل في مثلها، وخسر مباراتين، وسجل 13 هدفًا واستقبلت شباكه 8 أهداف.

وإليكم تاريخ مواجهات الزمالك ضد الأندية الجزائرية:

- 1984:

أول مواجهة للزمالك ضد أندية الجزائر، كانت في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا عام 1984 وكانت ضد شبيبة القبائل، وخسر الأبيض ذهابا 3-1 ولكنه فاز في لقاء الإياب في القاهرة 3-0، وصعد واستكمل مشواره بالبطولة حتي توج باللقب القاري في النهاية.

Advertisements

- 1993:

تجدد اللقاء بين الزمالك وأندية الجزائر مرة أخري في عام 1993 في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، وكانت ضد فريق مولودية وهران وفاز الفارس الأبيض ذهابًا بنتيجة 4-0 قبل أن يتعادل الفريقين 1-1 في لقاء الإياب، واستكمل الأبيض مشواره بالبطولة حتي توج باللقب القاري.

- 2016:

تقابل الزمالك مع فريق مولودية بجاية الجزائري في دور الـ16 لبطولة دوري الأبطال عام 2016، وفاز الفارس الأبيض ذهابا 2-0 قبل التعادل 1-1 في الجزائر وصعد الأبيض لدور الثمانية، واستكمل مشواره بالبطولة حتي المباراة النهائية ولكنه خسر اللقب أمام فريق ماميلودي صن داونز.

- 2017:

تقابل الزمالك مع اتحاد العاصمة في دور الـ16 لبطولة دوري أبطال إفريقيا (دور المجموعات) عام 2017، وتعادل الفريقين 1-1 في لقاء الذهاب، وخسر 2-0 في لقاء الإياب.