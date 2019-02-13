رياضة | الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي : دورة أبو ظبي هي الأكبر في التاريخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي : دورة أبو ظبي هي الأكبر في التاريخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصف المهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي وقبل 30 يوما على انطلاق الالعاب العالمية للأولمبياد الخاص أبوظبي 2019، والتي سخرت لها دولة الامارات العربية المتحدة وعاصمتها أبوظبي كل الامكانات والسبل من أجل أن تحقق الهدف السامي الذى اقيمت من أجله ، حيث تحظى باهتمام ومتابعه دقيقة من راعيها الشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبوظبي ، وما تبذله اللجنة العليا المنظمة برئاسة الوزير محمد الجنيبى واللجنة التنفيذية ومديرها العام خلفان المزروعي ، وأنه على يقين من أنها سوف تحقق كل النجاح والهدف السامي من اقامتها نحو الدمج والتسامح وقبول الآخر.

ويضيف عبد الوهاب بأن العاب أبوظبي تعد الأكبر والأضخم في تاريخ حركة الاولمبياد الخاص ومنذ أول العابا عالمية أقيمت بشيكاغو1968 ، وهو ما يجعله على يقين من أنها سوف تحدث نقلة نوعية ضخمة وكبيرة نحو الاهتمام بذوي الاعاقة الفكرية في ال193 دولة من دول العالم التي سوف تشارك في الالعاب ، وهو ما يدعوه للتفاؤل ، بأن الاولمبياد الخاص وبعد نصف قرن على انطلاقه ، استطاع أن يحقق حلم مؤسسته الراحلة يونيس كنيدى شرايفر من الاهتمام بذوي الاعاقة الفكرية ، بعد قرون طويلة من الاهمال والتهميش ، وقبولهم في المجتمعات التي ينتمون اليها ، قبولا لا يحمل في طية أي نوع من الشفقة أو العطف والاحسان ، بل يأتي من منطق اعتقاد وايمان حقيقي بحقهم في أنا ينالوا مثل غيرهم من غير المعاقين كل الحقوق ، وان الرياضات الموحدة التي استطاعت ان تجذب لها مليون ونصف المليون حيث يشارك في الفريق الواحد ذوى الاعاقة الفكرية الى جانب غير المعاقين من هنا يمكننا القول بأن نظرة العالم لذوى الاعاقة الفكرية بدأت تتغير ، وهو ما يجعلنا في الاولمبياد الخاص نشعر بسعادة حقيقية على كل ما نقوم به .

. وأضاف الرئيس الإقليمي بأنه يتابع وعن كثب استعدادات برامج المنطقة ال22 التي سوف تشارك في تلك الالعاب وفى أكبر مشاركة لها على اعتبار ان الالعاب تقام فى منطقتنا وهو اول حدث أوليمبي أوباراولمبى يقام في دولة من دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا ،لتنضم المنطقة الى امريكا واوربا واسيا في تنظيم الالعاب العالمية ، وهو امر يدعو بالفخر والشعور بالسعادة بأننا نسير في الطريق الصحيح نحو الاهتمام بذوي الاعاقة الفكرية وما يقدمه لهم الاولمبياد الخاص سواء على المستوى الرياضي من خلال الالعاب والمسابقات المختلفة ، او على المستوى الصحي أو الاجتماعي والإنساني .