رياضة | أهلي 2002 يواجه النجوم غدا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهلي 2002 يواجه النجوم غدا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل فريق الأهلي مواليد ٢٠٠٢ ضيفًا غدًا الخميس على فريق النجوم، في المباراة التي تقام بينهما في الجولة السادسة من بطولة القاهرة الكبرى للقطاعات.

كان الأهلي قد حقق فوزًا كبيرًا في الجولة الماضية على وادي دجلة بثمانية أهداف دون رد، ليرفع رصيده إلى ٩ نقاط محتلًا المركز الخامس، بفارق ٤ نقاط عن إنبي المتصدر، وفارق نقطة واحدة فقط عن كل من إنبي والزمالك ودجلة، أصحاب المراكز من الثاني للرابع.

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ويأمل الأهلي في تحقيق الفوز غدًا على النجوم من أجل التقدم في ترتيب الدوري، وخاصة قبل مواجهته الهامة الاثنين المقبل أمام الزمالك، في قمة البطولة.

وفاز الأهلي هذا الموسم في مباراتين وتعادل في ٣ مباريات، حيث تعادل مع المقاولون العرب ١ – ١، ثم فاز على مصر الجديدة (ألماظة) بخماسية نظيفة، وتعادل مع إنبي سلبيًا، وتعادل مع مركز شباب زينهم ١ – ١، قبل أن يفوز على دجلة ٨ -صفر، مسجلًا ١٥ هدفًا مقابل هدفين في شباكه.

ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٢ بالأهلي؛ ياسر محمدين مديرًا فنيًا، ويعاونه كل من أسامة زكي مدربا عاما، محمد فتوح مدربا لحراس المرمى، سيد عرفان الإداري، أحمد الحاجري طبيب الفريق، محمد فتحي إخصائي العلاج الطبيعي، وإسلام عبد الفتاح معدا بدنيا.