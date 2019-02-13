رياضة | وزيرا الرياضة والزراعة يتفقدان استاد القاهرة استعدادا لأمم إفريقيا (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرا الرياضة والزراعة يتفقدان استاد القاهرة استعدادا لأمم إفريقيا (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة صباح اليوم الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة باستاد القاهرة الدولي.

قام الوزيران بجولة تفقدية في استاد القاهرة الدولي استعرض صبحي خلالها عملية التطوير التي تجري في استاد القاهرة بالإضافة إلى بوابات الدخول والخروج وكيفية التسهيل علي الجماهير في المباريات القادمة.

وأوضح صبحي أن التطوير في استاد القاهرة يجري في كافة ارجاءه لرفع كفاءة الاستاد لاستقبال بطولة الأمم الافريقية، مؤكدا أن استاد القاهرة الدولي هو واجهه مصر التي تفخر بها، ثم قام الوزير بشرح عمليات الإحلال والتجديد التي تتم في المدرجات وغرف خلع الملابس بالإضافة إلى المركز الإعلامي الخاص بالصحفيين وتجهيزه وإعداده لتسهيل عمل السادة الإعلامين.

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وتوجه الوزيران لتفقد أرضية الملعب، أوضح الوزير انه تم استيراد نجيلة جديدة ذات مواصفات عالية والتي ستكون علي غرار الملاعب الأوروبية وسيكون هناك خبراء أجانب لمتابعة التطورات في زراعتها وتجهيزها للمباريات.

وأكد أبوستيت أن وزارة الزراعة تنسق مع وزارة الشباب والرياضة في عملية زراعة النجيلة وتجهيزها موضحًا أن الوزارة ستقوم بإيفاد لجنة من الخبراء بالوزارة للتنسيق مع الخبراء الأجانب لتسهيل أعمالهم وأن الوزارة علي استعداد تام لتقديم كل الدعم من اجل العمل علي نجاح البطولة وخروجها بالمظهر اللائق لاسم ومكانة مصر الدولية والعالمية.