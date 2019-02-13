رياضة | أهالي كفر شبرا اليمن بالغربية يستغيثون : نطالب بملعب كرة .. وشخص يهدد حلم 35 ألف نسمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهالي كفر شبرا اليمن بالغربية يستغيثون : نطالب بملعب كرة .. وشخص يهدد حلم 35 ألف نسمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعيش أهالي قرية كفر شبرا اليمن، أوقاتًا صعبة في ظل أزمة ملعب مركز الشباب الخاص بالقرية، خاصة وأن الأزمة تتأزم يوما بعد يوم، نظرًا لتعنت أحد أهالي القرية وتدخله أكثر من مرة لإيقاف بناء الملعب.

وحصل مركز الشباب على قطعة أرض من أملاك الدولة، بعد أن تبرع بها إثنين من المواطنين بالقرية وهما موسى عبدالهادى حجازى و العربى عبدالفتاح في شهر أغسطس من عام 2007.

وهي قطعة ارض طرح نهر النيل بحوض الجزيرة رقم 19 بزمام القرية لصالح، ومنح الثنائي قطعة الأرض، لمركز الشباب وذلك لاقامة ملعب كرة قدم فقط عليها يخدم شباب قريه تعدادها 35000 نسمة وتم استخراج معظم الأوراق اللازمة لتجهيز قطعة الارض المشار اليها لتكون متنفسا لشباب واطفال واهالي القرية .

ومنذ 12 عاما وحتى الان لم يتمكن اهالي القرية من الحصول على تخصيص قطعة الارض هذه لصالح مركز شباب كفر شبرا اليمن رغم الموافقات العديدة التي حصلوا عليها ومنها المجلس الشعبي المحلي لمدينة زفتى ومديرية الشباب والرياضة بالغربية وادارة الشباب بزفتى وهيئة الاثار وغيرها .

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12 عاما يدور شباب واهالي القرية في حلقة مفرغة وبعد ان تمت تجهيز قطعة الأرض لانشاء الملعب في عام 2012 فوجئنا بقرار غريب بإزالته في عام 2016 بسبب قيام احد المواطنين بتهديد كل من يسعى لتخصيص هذه الارض للمنفعة العامة ولمصلحة مركز الشباب وشباب القرية ولمصالح شخصية تتمثل في طمعه بالاستيلاء على أرض من أملاك الدولة خاصة أن له أرض مجاورة لأرض مركز الشباب ويريد ضمها لأرضه ضاربا بعرض الحائط تجريم الاستيلاء على أملاك الدولة وفي سبيله لذلك قام بتقديم العديد من الشكاوي ضد شباب القرية وفي جهات مختلفة طوال السنوات الماضية حتى لا يواجهه احد مما جعل مجلس الادارة السابق لمركز الشباب يترك الموضوع خوفا من شكاويه المتكررة والتي تضرر منها العديد من اعضاء المجلس

مجلس ادارة مركز الشباب تغير الان ويضم وجوه شبابيه محترمة متحمسة لخدمة اهلها وبلدها لكن هذا الشخص المذكور يهددهم بأنه يعمل بجهاز الامن الوطنى ودائم التهديد والابتزاز المعنوى مما أرهب الناس واخافهم من المطالبة بحقهم ولقد سبق وتوجهوا الى فرع الامن الوطنى بزفتى وقابلوهم بترحاب شديد ولكن هذا الشخص علم بذلك وقام بتهديدهم على صفحات الانترنت ورسائل على الموبايل ويقوم بشكواهم جميعا الى جهات الدولة وبأنهم يقومون بأنشاء مشاريع استثمارية خاصة ويقوم بمحاربة بعضهم فى ارزاقهم وذلك لادعائه بالعمل بأمن الدولة .

هذا الشخص دائم الشكوى ضد الموظفين بالدولة لذلك يخافون منه ويقفون بجواره هل من المعقول ان مصلحة الرى بزفتى تساند شخص بغير وجه حق وضد مصلحة قريه كاملة وايضا املاك الدولة بطنطا ترفض منذ سنوات ان تستلم الرسوم المقررة من الدولة لأرض مركز الشباب خوفا من هذا المواطن كل المصالح الحكوميه تقديم شكاوى لها وأوراق وبعد يوم تكون فى يد هذا الشخص ويهددهم بها.