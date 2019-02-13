رياضة | مخاوف في مانشستر يونايتد قبل إياب سان جيرمان

تسببت إصابة الثنائي الإنجليزي جيسي لينجارد والفرنسي أنتوني مارسيال في قلق كبير لنادي مانشستر يونايتد في الفترة الحالية.

وكان الثنائي تعرض للإصابة خلال لقاء مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان بالأمس في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

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وتحدث المدرب النرويجي أولي سولشاير مدرب اليونايتد عن إصابة الثنائي قائلًا: لينجارد ومارسيال عنصرين مهمين في الفريق وأتمنى ألا تكون إصابتهما خطيرة ويجب أن ننتظر نتيجة الفحص الطبي.

وتابع سولشاير: سنتعلم من الخسارة أمام باريس سان جيرمان وهذه خبرات نكتسبها .

وخسر مان يونايتد من سان جيرمان في الأولد ترافورد بالأمس بثنائية دون رد.