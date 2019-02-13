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رياضة | تعليق ناصر الخليفي على سقوط مانشستر يونايتد

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أعرب ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عن سعادته البالغة بعد الفوز على مانشستر يونايتد بنتيجة 2-0 في دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

وقال الخليفي في تصريحاته التي نقلتها مجلة فرانس فوتبول: نحن سعداء للغاية ، فخورين بالفريق والمدرب والجماهير.

وأضاف: إنها أمسية ساحرة ، إنها مثالية ، لم يكن الأمر سهلاً مع الإصابات ( ، كافاني) لكن لدينا لاعبين رائعين ، فريق رائع ، المباراة مثالية الليلة ، لدينا شخصية ، لأنه ليس من السهل اللعب هنا ، مانشستر يونايتد هو أفضل فريق في العالم. لكن من حيث الروح المعنوية ، كنا في القمة. 

وتابع: هذا هو باريس سان جيرمان الذي نريد رؤيته دائماً، أنا سعيد جداً للأداء الذي قدمه الفريق في مرحلة الذهاب ولدينا الكثير لنقدمه في البطولة.

وأتم: لعبنا 90 دقيقة ، هناك شوط ثاني في ملعبنا ، لا أعتقد أننا تأهلنا بالفعل ، يجب أن نفوز في ملعبنا يوم 6 مارس. 

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