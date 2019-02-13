رياضة | القبض على "مزعجي" ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القبض على "مزعجي" ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قبضت الشرطة الهولندية على 4 مشجعين لنادي أياكس أمستردام اليوم الأربعاء، بعد أن تسببوا في قلق لبعثة فريق ريال مدريد قبل مباراة الفريقين الليلة في دوري أبطال أوروبا.

وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن مشجعي أياكس أشعلوا الألعاب النارية بجوار مقر إقامة بعثة ريال مدريد، في الساعة الثانية من صباح اليوم.

وأشارت إلى أن موظفي الفندق الذي تقيم به بعثة الريال أبلغوا الشرطة التي سرعان ما ألقت القبض على 4 من مثيري الشغب في الساعة الرابعة صباحًا.

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وكان هدف مشجعي أياكس إيقاظ لاعبي الميرنجي وإصابتهم بالقلق، قبل مباراة اليوم في دوري أبطال أوروبا.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة أياكس، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب يوهان كرويف أرينا، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسبق أن تعرضت بعثة الريال لموقف مشابه في الموسم الماضي، عند مواجهة باريس سان جيرمان، في نفس الدور.