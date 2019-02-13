رياضة | أزمة من العيار الثقيل تهدد مستقبل برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أزمة من العيار الثقيل تهدد مستقبل برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجرت تقارير صحفية إسبانية عن أزمة قوية ضربت نادي برشلونة على المستوي المالي بسبب القروض.

ذكرت صحيفة الماركا الإسبانية، أن برشلونة حصل على قروض بقيمة 140 مليون يورو من صندوقين استثماريين أمريكيين لسد رواتب موظفيه ولاعبيه بجانب تمويل الصفقات.

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واضافت الصحيفة، أن برشلونة حصل على 90 مليون يورو من مجموعة بريكوا كابيتال، كما حصل على الخمسين مليون يورو الأخرى من شركة بارينجس، مع تسديد المبلغ بسعر فائدة يبلغ 1.8%.

وبالرغم من حصول برشلونة على مبلغ مالي ضخم في الصفقات أبرزها بيع نيمار لباريس سان جيرمان الفرنسي بـ222 مليون يورو لكنه انفق معظم المبلغ في تمويل صفقة كوتينيو بـ160 مليون بجانب التعاقد مع ديمبلي من بوروسيا دورتموند بـ150 مليون يورو.

الامر الذي دفع برشلونة للحصول على قروض، هو ارتفاع مرتبات نجومه أبرزهم ليونيل ميسي وبيكيه وسواريز.