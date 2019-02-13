رياضة | انطلاق الدورة المجمعة الأولى لدوري الطائرة جلوس بمشاركة ١٢ ناديًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انطلاق الدورة المجمعة الأولى لدوري الطائرة جلوس بمشاركة ١٢ ناديًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انطلقت منذ قليل، الدورة المجمعة الأولى لبطولة الدوري العام للكرة الطائرة جلوس رجال، في الصالة المغطاة باستاد كفر الشيخ، والتى تستضيف المنافسات بدءا من اليوم وحتى الجمعة المقبل.

حضر حفل الافتتاح، الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه محافظ كفر الشيخ، الكابتن إيهاب حسنين عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري الباراليمبي للكرة الطائرة، عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة، وائل عبدالقوي رئيس مجلس إدارة نادي الإرادة والتحدي بكفر الشيخ.

وتقام مسابقة الدوري العام والتي ينظمها الاتحاد المصري الباراليمبي للكرة الطائرة برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفي، بنظام الذهاب والإياب علي دورين كل دور يضم دورتين مجمعتين، وتلعب المباريات بنظام خمسة أشواط، يحصل الفريق الفائز علي ثلاث نقاط والمهزوم علي نقطة واحدة، ويتم ترتيب الفرق في نهاية الدوري وفقا للنقاط التراكمية الحاصل عليها كل فريق.