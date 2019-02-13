رياضة | فضيحة باريس سان جيرمان أمام مانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فضيحة باريس سان جيرمان أمام مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اخترق نادي باريس سان جيرمان الفرنسي حقوق البث التلفزيوني خلال مواجهة مانشستر يونايتد الإنجليزي مساء الثلاثاء، في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وذكرت صحيفة "لو باريسيان" الفرنسية أن جماهير باريس سان جيرمان فوجئت بنقل المباراة عبر الحساب الرسمي للنادي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وأوضحت أن 1.5 مليون من جماهير النادي الباريسي تمكنوا من متابعة مباراة سان جيرمان ومانشستر يونايتد على حساب النادي الرسمي، في البث الذي انحصر على فرنسا فقط.

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واعتبرت الصحيفة أن ذلك يعد انتهاكًا لحقوق البث التلفزيوني، في ظل حصول إذاعة "راديو مونت كارلو" على حقوق نقل مباريات دوري أبطال أوروبا في فرنسا بشكل حصري مقابل 350 مليون يورو.

وتدرس إذاعة "راديو مونت كارلو" مقاضاة باريس سان جيرمان وهو ما يهدد بتعرض النادي الفرنسي لعقوبات مشددة من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.