اونلاين | youtube live مشاهدة مباراة الهلال السوداني ونكانا الزامبي بث مباشر Alhilal_FC لايف | كورة أون لاين

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youtube live مشاهدة مباراة الهلال السوداني ونكانا الزامبي بث مباشر Alhilal_FC لايف | كورة أون لاين

وتنطلق ضربة بداية مباراة نكانا الزامبي مع الهلال السوداني على ملعب نكانا ستاديوم مساء اليوم الاربعاء في تمام الساعة الثالثة بتوقيت القاهرة مساء اليوم بالجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة الكونفيدرالية.

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ويقع نادي الهلال السوداني في المجموعة الثالثة من الكونفدرالية الإفريقية برفقة أندية؛ أشانتي كوتوكو الغاني ونكانا الزامبي وزيسكو يونايتد.

وكان فريق الهلال السوداني قد فاز على موكارا الرواندي بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بثلاثة أهداف مقابل هدف بالمرحلة المؤهلة لدور المجموعات.

وستكون مباراة الهلال السوداني مع نكانا الزامبي بالكونفدرالية الإفريقية مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 3 HD الرياضية القطرية.