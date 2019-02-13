اونلاين | كورة لايف | مشاهدة مباراة الهلال السوداني (يلاشوت) | متابعة ماتش الهلال السوداني اليوم بجودة عالية

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كورة لايف | مشاهدة مباراة الهلال السوداني (يلاشوت) | متابعة ماتش الهلال السوداني اليوم بجودة عالية

سوف نوفر لكم رابط مشاهدة مباراة مباراة الهلال ونكانا الزامبي قبل بداية اللقاء مباشرة بجودات متعددة.

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وكان الهلال قد فاز في اللقاء السابق على كوتوكو لغاني بهدف نظيف،جعله يحتل المركز الثاني في المجموعة على حساب زيسكو الزامبي.

وتعرض الهلال لغرامة مالية قدرها 30 ألف دولار، بسبب عدم توفير الحماية الكاملة للاعبي نادي كوتوكو الغاني خلال المباراة السابقة، بجانب قيام جماهيره بقذف زجاجات المياه والحجارة داخل الملعب.

المباراة سوف تبد بعد ساعات من الآن وسنقوم بتوفير البث المباشر الخاص بها، فكونوا متابعين معنا وسوف نوفره لكم خلال الساعات المقبلة.