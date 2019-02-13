اونلاين | kora star- مشاهدة مباراة الهلال ونكانا الزامبي بث مباشر يلا شوت yalla shoot رابط سريع

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kora star- مشاهدة مباراة الهلال ونكانا الزامبي بث مباشر يلا شوت yalla shoot رابط سريع

مشاهدة مباراة الهلال اليوم ضد نكانا بطل زامبيا يلا شوت كورة اونلاين، سيحاول خلالها الهلال الوصول للنقطة السادسة من مباراتين بعد فوزه في المباراة الأولى على حساب أشانتي كوتوكو بطل غانا بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بالعاصمة السودانية الخرطوم، وسيكون الوصول للنقطة الساسة وهو ما يسعى له بطل السودان، بينما سيكون على نكانا الزامبي تعويض خسارته في المباراة السابقة أمام موطنة زيسكو يونايتد الزامبي بهدفين دون رد، إذا أراد الاستمرار في البطولة.

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kora star- مشاهدة مباراة الهلال ونكانا الزامبي بث مباشر يلا شوت yalla shoot رابط سريع

بث مباشر لمباراة الهلال ضد نكانا الزامبي في الجولة الثانية من بطولة الكونفيدرالية سوف نوفره لكم مجاناً مع بداية المباراة، وسوف تبدأ المباراة في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت السودان وبتوقيت مصر، في تمام الساعة الرابعة مساءا بتوقيت المملكة العربية السعودية، ومن المتوقع أن يكون الحضور الجماهيري من الجماهير الزامبية خلال تلك المواجهة كبير للغاية.

kora star- مشاهدة مباراة الهلال ونكانا الزامبي بث مباشر يلا شوت yalla shoot رابط سريع