انت الان تتابع تفاصيل خبر أمير قطر يتغزل بالنجمة الآسيوية.. فكيف ردّ إنفانتينو؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 13 فبراير 2019 01:59 مساءً - دار حوار طريف بين أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السويسري جياني إنفانتينو، على هامش مشاركتهما الثلاثاء في فعاليات النسخة الثامنة من اليوم الرياضي في قطر.

وانتشر مقطع كالنار في الهشيم على منصات التواصل الاجتماعي، يُظهر الشيخ تميم وهو يشير بيده إلى النجمة الآسيوية الأولى التي وضعت على قميص منتخب قطر، عقب تتويج الأخير بلقب كأس الأمم الآسيوية لكرة القدم، مطلع فبراير الجاري في الإمارات.

رد فعل رئيس "أكبر منظومة كروية في العالم" لم يتأخر على الإطلاق؛ إذ قال: "النجم النجم.. الرقم واحد (البطل)"، قبل أن يعانقه بحرارة والابتسامة طاغية عليهما.

وجرت العادة في عالم "الساحرة المستديرة" أن تضع الأندية والمنتخبات الكروية "نجمة" فوق شعارها عقب تتويجها بلقب قاري أو عالمي.

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وشارك أمير قطر وإنفانتينو خلال زيارتهما مركز تطوير مهارات كرة القدم التابع لمؤسسة "أسباير زون"، أطفال الأكاديمية الرياضية لعب كرة القدم، بحضور الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي للأمير.

وكان "العنابي" القطري قد فجر مفاجأة من العيار الثقيل بتتويجه بطلاً للقارة الآسيوية، لكنه حقق اللقب القاري عن جدارة واستحقاق كاملين بفوزه في جميع لقاءات البطولة من المباراة الأولى حتى النهائية، موقعاً على 19 هدفاً مقابل هدف يتيم سكن شباكه.

وتجاوز "الأدعم" منتخبات كبيرة في النسخة الآسيوية الأخيرة كالسعودية والعراق وكوريا الجنوبية واليابان، فضلاً عن فوز رياضي بنكهة سياسية على الإمارات في عقر دارها ووسط جماهيرها.

واستحوذ نجوم منتخب قطر على جميع الجوائز الفردية بفوز المعز علي، خريج أكاديمية "أسباير" بجائزتي أفضل لاعب والهدّاف، إضافة إلى فوز سعد الشيب بجائزة أفضل حارس في البطولة الآسيوية.