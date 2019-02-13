شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الأهلي المصري :أغلقنا ملف البطولة الإفريقية ونركزفي بطولة الدوري والان مع التفاصيل

السعودية نيوز365- أغلق الجهاز الفني للنادي الأهلي المصري بقيادة الأورجوياني مارتن لاسارتي ملف البطولة الإفريقيا بعد مباراة سيمبا التنزاني التي خسر فيها الأهلي بهدف دون رد ، في الجولة الرابعة لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا .

وطالب لاسارتي لاعبي الفريق بإغلاق ملف بطولة إفريقيا ومباراة سيمبا والتفكير في بطولة الدوري التى سيخوض خلالها الفريق ارتباطات متتالية وقوية، يبدأها بمواجهة الإنتاج الحربي السبت المقبل على ستاد بتروسبورت من منافسات الدوري الممتاز.

وعقب مارتن لاسارتي على مباراة فريقه أمام نظيره سيمبا التنزاني بالأمس قائلا: إن فرصة الفريق في التأهل إلى دور الثمانية بدور أبطال إفريقيا ما تزال كبيرة، وأن الفريق سيلعب على الفوز في المباراتين المقبلتين.

وأضاف لاسارتي، أن الأهلي قدم مباراة جيدة أمام سيمبا، ولكن التوفيق لم يكن حليفه، وهذه هي كرة القدم التي يوجد بها جميع الاحتمالات.