شكرا لقرائتكم خبر عن سعد سمير يخضع للفحص الطبي والان مع التفاصيل

السعودية نيوز365- يخضع سعد سمير مدافع النادي الأهلي المصري لفحص طبي قبل مران الفريق غداً الخميس، لتحديد موقفه من المشاركة في التدريبات المقبلة بعدما منعته الإصابة التى تعرض لها في العضلة الضامة من السفر مع الفريق إلى تنزانيا.

وكان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي قد أعلن أن إصابة سعد سمير بسيطة ولا تدعو للقلق، فاللاعب اشتكى من آلام بسيطة في العضلة الضامة وفضّل الجهاز الفني إبعاده من رحلة تنزانيا لمواجهة سيمبا حتى لا تتفاقم الإصابة، موضحاً أن اللاعب سيكون جاهزا بنسبة كبيرة لمباراة الإنتاج الحربي.