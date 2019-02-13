شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي المصري يصل اليوم ...وراحة من المران والان مع التفاصيل

السعودية نيوز365- منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري بقيادة الاورجواياني مارتن لاسارتي لاعبيه راحة من التدريبات اليوم الأربعاء.

و يستأنف الفريق تدريباته غدا الخميس استعدادا لمباراة الإنتاج الحربي المقرر لها يوم السبت المقبل في منافسات الدوري العام.

ومن المقرر أن تعود بعثة الأهلي من تنزانيا ظهر اليوم بعد خوض لقاء سيمبا في العاصمة التنزانية دار السلام والذي انتهى بخسارة الأهلي بهدف مقابل لاشئ ضمن مباريات الجولة الرابعة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.