انت الان تتابع نكشف كواليس الاتفاق السري بين أبوريدة والخطيب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:كريم أحمد ١٢ فبراير ٢٠١٩ - ١١:٤٤ م

فجَّر مصدر مقرب من هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، مفاجأة من العيار الثقيل بعد أن كشف عن أن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي، وافق من قبل على إقامة مباراة الأحمر وبيراميدز في دور الـ16 لكأس مصر يوم 28 فبراير الجاري بدلًأ من لقاء الدوري الذي كان محددا له أن يقام في نفس الموعد. وقال المصدر، إن أبو ريدة أجرى اتصالًا مع الخطيب واتفق معه على إقامة المباراة يوم 28 فبراير الجاري، موضحًا أن اتحاد الكرة مندهش من رد فعل مجلس إدارة القلعة الحمراء والبيان الذي صدر عنهم، الذي جاء عكس الاتفاق الذي تم بين الثنائي.

Advertisements

وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، برئاسة عامر حسين، التعديل الجديد في مواعيد بعض مباريات الدوري الممتاز وبطولة كأس مصر، بعد إغلاق عدد من الاستادات بسبب كأس الأمم الإفريقية، وعودة الإسماعيلي لاستكمال البطولة الإفريقية، حيث قررت لجنة المسابقات إقامة مباراة الأهلي مع بيراميدز في دور الـ16 من بطولة كأس