انت الان تتابع في إعلان على السوشيال.. بيراميدز يسخر من مجلس الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد ثروت ١٣ فبراير ٢٠١٩ - ١١:٣٥ ص

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فجر اليوم الأربعاء، فيديو جديدا يتضمن إعلانا لنادي بيراميدز، الذي يملكه المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، حيث ظهر في الإعلان رجل عملاق يرتدي تي شيرت نادي بيراميدز، وهو يدخل على عدد من الأشخاص يرتدون الفانلة الحمراء ويرددون كلمات (إحنا في حالة انعقاد دائم.. وأنا دائم تاتوه على ضهري)، وفسر بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي الإعلان على أنه يسخر من مجلس إدارة النادي الأهلي عندما تحدث أحد الأشخاص بالفيديو بأنهم في حالة انعقاد دائم.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي قد أكد أنه «في حالة انعقاد دائم» خلال البيان الأخير لمجلس إدارة القلعة الحمراء، بعد الاجتماع الطارئ الذي خرج بحزمة من القرارات والتي من أهمها عدم المساس بجدول مسابقة الدوري الممتاز، الذي أثار سخرية تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز، حيث كتب عبر حسابه على موقع

Advertisements