انت الان تتابع في إعلان على السوشيال.. بيراميدز يسخر من مجلس الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:أحمد ثروت ١٣ فبراير ٢٠١٩ - ١١:٣٥ ص
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فجر اليوم الأربعاء، فيديو جديدا يتضمن إعلانا لنادي بيراميدز، الذي يملكه المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، حيث ظهر في الإعلان رجل عملاق يرتدي تي شيرت نادي بيراميدز، وهو يدخل على عدد من الأشخاص يرتدون الفانلة الحمراء ويرددون كلمات (إحنا في حالة انعقاد دائم.. وأنا دائم تاتوه على ضهري)، وفسر بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي الإعلان على أنه يسخر من مجلس إدارة النادي الأهلي عندما تحدث أحد الأشخاص بالفيديو بأنهم في حالة انعقاد دائم.
وكان مجلس إدارة النادي الأهلي قد أكد أنه «في حالة انعقاد دائم» خلال البيان الأخير لمجلس إدارة القلعة الحمراء، بعد الاجتماع الطارئ الذي خرج بحزمة من القرارات والتي من أهمها عدم المساس بجدول مسابقة الدوري الممتاز، الذي أثار سخرية تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز، حيث كتب عبر حسابه على موقع
وكان مجلس إدارة النادي الأهلي قد أكد أنه «في حالة انعقاد دائم» خلال البيان الأخير لمجلس إدارة القلعة الحمراء، بعد الاجتماع الطارئ الذي خرج بحزمة من القرارات والتي من أهمها عدم المساس بجدول مسابقة الدوري الممتاز، الذي أثار سخرية تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز، حيث كتب عبر حسابه على موقع «فيسبوك» ساخرًا من البيان: «أطلب من الكابتن حسام البدري والأستاذ محمد العاصي ومنسوبي نادي بيراميدز أن يكونوا في حالة انعقاد دائم، محدش عارف الدنيا فيها إيه هههه».
وانضم رئيس الزمالك، إلى المعلقين على قرارات الأهلي، التي أعلنها مؤخرًا في بيانه، حيث قال الأول لمشجع الأبيض صلاح عبد الغني الذي تم تكريمه بالعضوية الشرفية، ساخرًا: «تزوجت كم مرة؟».. ليرد المشجع بتلقائية: «ولا مرة».. ليسخر رئيس القلعة البيضاء: «إحنا في حالة انعقاد دائم حتى تتزوج يا عم صلاح».
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