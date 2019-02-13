توتنهام يتحدى دورتموند.. وأياكس يتربص بالريال

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ريال مدريد يسعى لاستغلال صحوته المحلية ليعود بقوة إلى رحلة الدفاع عن لقبه في البطولة الأوروبية الأقوى بعد فترة «بيات شتوي» للمسابقة استمرت شهرين

تستأنف في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الأربعاء، عجلة دوري أبطال أوروبا، بإقامة مباراتين من العيار الثقيل كعادة البطولة الأقوى أوروبيًا، في ذهاب ثمن النهائي، حيث يستضيف توتنهام الإنجليزي نظيره بروسيا دورتموند الألماني، على ملعب ويمبلي بالعاصمة الإنجليزي لندن، فيما يحل ريال مدريد الإسباني حامل لقب آخر 3 نسخ من بطولة (الشامبيونزليج)، ضيفًا على نظيره آياكس أمستردام الهولندي، وتعد مواجهة اليوم بين السبيرز ودورتموند مباراة خارج التوقعات، حيث يصعب التهكن بهوية الفائز بها.

- بروسيا دورتموند Vs توتنهام يتطلع بوروسيا دورتموند، متصدر الدوري الألماني إلى استعادة بريقه من جديد، أمام النادي اللندني، معلقًا الآمال على العودة المنتظرة لمديره الفني لوسيان فافر، إلى مقاعد أعضاء الجهاز الفني بالملعب، كما يسعى للخروج من معقل الإنجليز بنتيجة إيجابية يحافظ بها على آماله في التأهل إلى

- بروسيا دورتموند Vs توتنهاميتطلع بوروسيا دورتموند، متصدر الدوري الألماني إلى استعادة بريقه من جديد، أمام النادي اللندني، معلقًا الآمال على العودة المنتظرة لمديره الفني لوسيان فافر، إلى مقاعد أعضاء الجهاز الفني بالملعب، كما يسعى للخروج من معقل الإنجليز بنتيجة إيجابية يحافظ بها على آماله في التأهل إلى الدور المقبل، قبل خوض مباراة الإياب في شهر مارس المقبل. ويسير دورتموند بخطى ثابتة في الدوري الألماني حيث يتصدر جدول الترتيب بفارق 5 نقاط عن بايرن ميونخ الوصيف، بعد مرور 21 جولة على البوندزليجا، ويعانى من غياب نجمه ماركو رويس لإصابة فى الفخذ، وسيعوضه الإنجليزي الدولي الشاب جادون سانشو صاحب الـ18 عامًا.

وقال سانشو، في تصريحات صحفية قبل المباراة: «في المرة الماضية خسرنا أمام توتنهام على ملعب ويمبلي، لكنني أعتقد أننا تحسنا في الموسم الحالي، قد تكون الأمور أكثر صعوبة بالنسبة لهم في هذه المرة، فبعض اللاعبين البارزين سيغيبون، وسنحاول الاستفادة من ذلك. بينما يدخل توتنهام مواجهة اليوم، متسلحًا بانتصاراته في البريميرليج، عقب تراجع في النتائج قبلها ليحافظ على موقعه في المركز الثالث بفارق 5 نقاط خلف الثنائى المنافس على اللقب مانشستر سيتي وليفربول، حيث حقق الفوز في آخر مباريات، ليحافظ على مركزه في المربع الذهبي المؤهل إلى بطولة دوري أبطال النسخة المقبلة، لكنه يفتقد إلى جهود ثلاثي الفريق، ديلى آلي، وهاري كين، وبن ديفيز للإصابة. Advertisements وتأهل دورتموند إلى دور الـ16 من بطولة دوري الأبطال بعدما خطف صدارة المجموعة الأولى من أتلتيكو مدريد بفارق الأهداف، بينما صعد توتنهام بعدما احتل مركز الوصافة في المجموعة الثانية برصيد 8 نقاط. وسبق أن التقى الفريقان في دور المجموعات بدوري الأبطال في الموسم الماضي، تغلب توتنهام (3-1) ذهابًا على ملعب ويمبلي وإيابا بنتيجة (2- 1) في سيجنال إيدونا بارك.

- ريال مدريد Vs أياكس أمسترداموفي نفس الدور من بطولة دوري الأبطال، يحل ريال مدريد ضيفًا علي أياكس أمستردام الهولندي، على ملعب «يوهان كرويف أرينا»، ويدخل الريال بمعنويات مرتفعة بعدما حقق الفوز علي جاره أتلتيكو مدريد بنتيجة (3 - 1)، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الـ 23 والأخيرة من - ريال مدريد Vs أياكس أمسترداموفي نفس الدور من بطولة دوري الأبطال، يحل ريال مدريد ضيفًا علي أياكس أمستردام الهولندي، على ملعب «يوهان كرويف أرينا»، ويدخل الريال بمعنويات مرتفعة بعدما حقق الفوز علي جاره أتلتيكو مدريد بنتيجة (3 - 1)، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الـ 23 والأخيرة من الدوري الإسباني ، السبت الماضي. كما يتطلع النادي الإسباني، إلى نقل صحوته المحلية إلى مسيرته الأوروبية مع استئناف رحلة الدفاع عن لقبه في بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث يتسلح أمام أياكس بانتصاراته في الدوري الإسباني، حيث حقق الفوز بآخر 5 مباريات خاضها بالليجا، وأشعل المنافسة علي اللقب، بعد أن كان خارجها منذ بداية الموسم.

وصعد ريال مدريد إلي دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما احتل صدارة المجموعة السابعة برصيد 12 نقطة، بينما تأهل أياكس بعد احتلال مركز الوصافة في المجموعة الخامسة برصيد 12 نقطة أيضًا. وهذه المواجهة ستكون رقم 13، التي تجمع بين ريال مدريد وأياكس أمستردام، في البطولة الأقوى بالقارة العجوز، وخلال 12 مباراة في دوري الأبطال، حقق ريال مدريد، الانتصار 7 مرات مقابل 4 انتصارات لأياكس، فيما انتهت مباراة واحدة بينهما بالتعادل. وأمطر الفريق الملكي، شباك أياكس أمستردام بـ24 هدفًا مقابل 10 أهداف فقط للفريق الهولندي. ورسخ ريال مدريد، عقدة لأياكس، مستمرة لـ24 عامًا، فمنذ موسم 1995-1996 لم ينجح الفريق الهولندي في تحقيق أي انتصار على الميرنجي في دوري الأبطال، حيث تلقى أياكس 6 هزائم متتالية.



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