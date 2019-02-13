انت الان تتابع ميدو يبرئ مدرب منتخب مصر من اتهامات بطولة 2004 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد ثروت ١٣ فبراير ٢٠١٩ - ١٢:١٥ م

تحدث أحمد حسام (ميدو)، المدير الفني لنادى الوحدة السعودي، عن تاريخ محسن صالح، مدرب المنتخب الوطني، خلال فترة تدريبه، وكتب ميدو عبر صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «كابتن محسن تاريخ كبير، وتعلمت منه الكثير كلاعب ومدرب.. الحاقدين رددوا هذا الكلام حتى يجعلوا مني شماعة الخروج من بطولة 2004 ولكن أشهد أمام الله إن كابتن محسن كان سيد قراره ولا يجرؤ أي شخص حتى من المسؤولين التدخل في عمله شهادة كابتن محسن الآن بمثابة تبرئة لي من الاتهامات الظالمة».

ورد عليه محسن صالح عبر صفحته الشخصية أيضًا على موقع التواصل الاجتماعى «تويتر»، وكتب: «المدرب الشاطر هو من يحفظ لاعبيه واجباتهم كل على حدة، ثم الكل في محاضرات لاعب مَش أساسي كان بيقف قدام كده قال للصحفيين حقدا وغيرة إن ميدو يتدخل في التشكيل ويشيلني علشان أنا محترف زيه، ميدو كان المحترف

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