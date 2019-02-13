الان تتابع البلوز يضعون أعينهم على زيدان بعد رحيل ساري والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن نادى تشيلسى يسعى إلى التعاقد مع زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد السابق لتولى القيادة الفنية للبلوز خلفًا للإيطالى ماوريسيو سارى.

ونشرت صحيفة ذا صن تقريرا فى عددها الصادر اليوم عن استهداف إدارة البلوز للتعاقد مع النجم الفرنسي زيدان، بعد خسارة سارى للدعم داخل النادى، وتحدثت فيه عن اقتراب ماويسيو سارى من الرحيل، وتجهيز البديل زين الدين زيدان لخلافته.

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وأوضحت الصحيفة أن قدوم زيدان سيعمل على تقوية البلوز وأهمها ضمان بقاء إيدين هازارد الذى كان يرغب فى العمل مع زيدان فى ريال مدريد، وقد يتم التعاقد معه فى أسرع وقت قبل خسارة الأمل فى التأهل إلى دورى أبطال أوروبا للموسم الثانى على التوالى، وهو ما لن يسمح به رومان أبراموفيتش مالك النادى.